Хабиб Нурмагомедов: «Просто закройте нас с Фергюсоном на арене и узнаете чемпиона»

Чемпиона UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов выложил новый пост в своем Instagram. Ранее атлетическая комиссия штата Невада приостановила все спортивные мероприятия на неопределенный срок из-за пандемии коронавируса. Турнир UFC 249, главным поединком которого должен стать бой Нурмагомедова и американца Тони Фергюсона, должен был пройти в Бруклине (Нью-Йорк, США).

— Просто закройте нас на арене и вы узнаете чемпиона, — подписал фото с тренировки Нурмагомедов.

На счету 31-летнего россиянина, чемпиона UFC в легком весе, 28 побед в 28 боях ММА. У 35-летнего Фергюсона— 25 побед и 3 поражения.

Симптомы коронавируса:

— слабость, усталость

— затрудненное дыхание

— высокая температура

— кашель (сухой или с небольшим количеством мокроты) и/или боль в горле

По симптоматике коронавирус схож с простудой и респираторными заболеваниями. Особое внимание стоит обратить на одышку: при ее наличии немедленно обратитесь к врачу.

Как передается коронавирус:

Коронавирус попадает в организм через слизистые — конъюнктивы глаз, носа, верхних дыхательных путей. Самые распространенные пути передачи — бытовой (общая посуда, полотенца, предметы быта), контактный (через рукопожатия, близкий контакт), воздушно-капельный (по воздуху от зараженного к здоровому).

Что делать, чтобы обезопасить себя от заражения коронавирусом:

— Избегать мест скопления людей;

— Мыть руки при возможности, пользоваться антисептиком;

— Не трогать руками лицо;

— Проветривать помещение;

— Увлажнять слизистую носа — завести увлажнитель воздуха, можно периодически орошать нос солевыми растворами. Увлажненная слизистая = защищенная слизистая.

— При первых симптомах простуды — оставайтесь дома, не заражайте других. При появлении одышки на фоне простуды — вызывайте врача.

— Маски есть смысл носить только заболевшим, а не здоровым.