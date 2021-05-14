Российский боец Магомед Исмаилов отреагировал на слова главы Чеченской республики Рамзана Кадырова о бывшем чемпионе UFC в легком весе Хабибе Нурмагомедове.

Ранее глава Чечни предложил Хабибу «любой гонорар» за поединок с представителями «Ахмата». Также он заявил, что Нурмагомедов представляет собой проект UFC.

«Я, конечно же, с Рамзаном Ахматовичем не соглашусь. Хабиб — проект Абдулманапа Нурмагомедова. Проект упорства, целеустремленности, трудолюбия и дисциплины.

Хабиб — парнишка с гор, который приехал в UFC во времена, когда там не было допинг-контроля, побеждал и никому не был интересен. То есть в UFC не обращали на него внимания: после череды побед ему не давали драться за титул. Просто не мог парнишка с гор, который не может связать и двух слов на английском, неожиданно стать проектом UFC. Он переезжал всех во времена, когда не было допинг-контроля. Когда появился допинг-контроль, и показатели у всех начали падать, у Хабиба они только росли.

Думаю, если бы он не завершил карьеру, он бы и в России, и за ее пределами переехал бы и растрепал любого. ACA — это, конечно же, конкурентная и очень крутая организация. Но Хабиб — это птица совсем другого полёта. Хабиб — это просто другой уровень. Он заставил считаться с собой лучшую организацию в мире", — сказал Исмаилов в Instagram.

32-летний Нурмагомедов завершил карьеру после победы в октябре 2020 года над американцем Джастином Гэтжи. Он остановился на рекорде 29 побед — 0 поражений в ММА (13-0 в UFC).