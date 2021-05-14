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Девушка-боец MMA Перл Гонсалес показала интригующее фото: «Взяла бы себя в жены»

16:43
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Американка Перл Гонсалес, боец смешанных единоборств в своем Twitter опубликовала интригующую фотографию. На снимке девушка позирует в откровенном наряде.

«Я бы взяла себя в жены... Кто еще»? — подписала снимок американка.

34-летняя спортсменка выступает в смешанных единоборствах с 2010 года. В ее активе 16 поединков в ММА, в которых она одержала 10 побед и потерпела 5 поражений.

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