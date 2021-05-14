Троюродный брат Хабиба Нурмагомедова, Абубакар Нурмагомедов выступил с обращением в адрес шведского бойца чеченского происхождения Хамзата Чимаева, который заявил, что «порвет Хабиба».

«Хамзат, я смотрю, ты быстро переобулся: переехав в Швецию и написав жалобу на свою же Чеченскую Республику о том, что тебя там ущемляют — ты получил документы на хорошую жизнь в Швеции. Но теперь, обретя славу, ты, я смотрю, изменился, теперь ты вернулся обратно и живешь в Чечне, и все у тебя хорошо. Я рад за тебя. Не теряй эту зону комфорта.

Еще недавно, в Америке, ты с нами за одним столом сидел и кушал, тренировался в одном зале, мы ходили вместе в мечеть, и ты называл нас братьями. А теперь ты пишешь, что кого-то порвешь. Да, я согласен, любой имеет право на высказывание своего мнения. Но будь аккуратен с высказываниями», — написал Абубакар Нурмагомедов в своем Instagram.

13 мая во время прямого эфира главы Чечни Рамзана Кадырова Чимаев заявил, что «порвет Хабиба, если он захочет».

Позднее Чимаев ответил на выпад брата Хабиба Нурмагомедова.

На счету 27-летнего Чимаева 9 побед в 9 поединках в ММА. 32-летний Нурмагомедов выиграл все 29 поединков в ММА и завершил карьеру.