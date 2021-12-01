Гусейнов потребовал 5 миллионов за бой с Емельяненко: «Покажу, как спасательный круг спасает»

Российский средневес Артур Гусейнов, которому ранее Александр Емельяненко посоветовал завершить карьеру, назвал желаемый гонорар за бой с знаменитым тяжеловесом.

«Договоритесь и решите вопрос с моей лигой [EFC]. За этой бой 5 миллионов рублей, и я покажу, как спасательный круг спасает», — написал Гусейнов в Instagram.

26 ноября Емельяненко заявил, что на животе Гусейнова «спасательный круг», добавив, что средневесу в такой физической форме не стоит выступать в смешанных единоборствах. В ответ Гусейнов бросил тяжеловесу вызов. Ранее бойцы являлись товарищами по команде.

27 ноября на турнире AMC Fight Nights 106 в Сыктывкаре Емельяненко удушающим приемом уступил бразильскому средневесу Марсио Сантосу. Гусейнов назвал выступление Емельяненко стыдом и позором.

После турнира менеджер Емельяненко Азамат Бостанов в интервью «СЭ» заявил, что его боец не против провести поединок с Гусейновым.