Дариуш объяснил, почему он станет самым тяжелым испытанием в карьере Махачева

Американский легковес ассирийского происхождения Бенеил Дариуш высказался о недавно анонсированном противостоянии с россиянином Исламом Махачевым.

«Почему стану тяжелым испытанием для Махачева? Он левша, как и я. Возможно, он чуть выше меня, но мы примерно одного роста, — сказал Дариуш в интервью ESPN. — Мы не только хорошо боремся, но и деремся в стойке, поэтому люди и думают, что я стану тяжелым испытанием для него, потому что мы отражаем друг друга. Все, что он делает, делаю и я. Победит тот, кто четче выполнит план на бой, соберет кусочки пазла воедино и копнет глубже, в случае если не сработает геймплан. Я уверен, что я тот, кто выполнит работу».

Дариуш и Махачев сразятся в главном событии турнира UFC Fight Night, который пройдет в ночь на 27 февраля в США.

На счету Дариуша — 21 победа, 4 поражения и 1 ничейный бой. У Махачева — 21 победа и 1 поражение.