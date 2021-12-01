Альберт Туменов вызвал на бой Джейка Пола
18:13
Российский боец Альберт Туменов вызвал на бой видеоблогера Джейка Пола.
«Привет, Джейк Пол. Ты гордишься тем, что победил двух борцов, но эти парни не знают, что такое бокс. Дерись со мной, я лучший боксер в ММА. Я преподам тебе урок бокса, когда ты захочешь. Погнали, Джейк», — написал Туменов в Twitter.
На прошлой неделе 29-летний россиянин дебютировал в профессиональном боксе, победив единогласным решением судей Скотта Сигмона.
Туменов — бывший чемпион АСВ/АСА в полусреднем весе, а до этого выступал в UFC (5 побед, 3 поражения).
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