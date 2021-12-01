Альберт Туменов вызвал на бой Джейка Пола

Российский боец Альберт Туменов вызвал на бой видеоблогера Джейка Пола.

«Привет, Джейк Пол. Ты гордишься тем, что победил двух борцов, но эти парни не знают, что такое бокс. Дерись со мной, я лучший боксер в ММА. Я преподам тебе урок бокса, когда ты захочешь. Погнали, Джейк», — написал Туменов в Twitter.

Hey @jakepaul you're proud to beat two wrestlers, these guys don't know what boxing is. Fight with me, I'm the best boxer in mma. I'll teach you a boxing lesson whenever you want. Let's go Jake ??? #mma #boxing — Albert Tumenov (@ATumenov) November 30, 2021

На прошлой неделе 29-летний россиянин дебютировал в профессиональном боксе, победив единогласным решением судей Скотта Сигмона.

Туменов — бывший чемпион АСВ/АСА в полусреднем весе, а до этого выступал в UFC (5 побед, 3 поражения).