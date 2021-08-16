Гусейн Магомаев: «Никаких тайн в природе нет. Есть наша глупость и неумение жить»

Основатель бойцовской школы «Пять Сторон Света» Гусейн Магомаев в интервью «СЭ» поделился теорией о том, почему в природе нет никаких загадок.

— Какие тайны природы и сознания вас больше всего влекут?

— Тайн нет. Никаких тайн нет в природе. Есть наша глупость, леность, неумение жить, неумение идти до конца, нет искренности и бесстрашия. Никто от нас ничего не прячет. И есть люди, которые в этом добились высочайших знаний. Просто они неприменимы в сегодняшнем дне. Эти люди, как говорят в Китае, преждерожденные. Они понимают, знают, но общество не готово. Но по крайней мере они работают сами с собой.

— А как же тайна загробной жизни, тайна смерти?

— Ребята... Я уже сказал — тайн нет никаких. Просто нужно, чтобы ты думал, что это есть — тайна загробной жизни и так далее. Потому что у тебя не выработано еще отношение к этому, ты еще не готов, и все для тебя — тайна. А когда ты готов — то поворачиваешься лицом к любой опасности, идешь на нее, и она испаряется. На Западе говорят про какие-то страхи... Я в себе этого уже не вижу. Но я много работал над этим, и потом я нашел подтверждение этому уже в книгах, которые я сейчас читаю, и вижу, что люди думали об этом и думают. А большинство думают — ад, рай и все. Ну как это так? Знаете, был такой монах в Японии, дзен-буддист Хакуин. Жил в монастыре обычном, считался умным, просветленным. Это было во времена правления сегуна Токугавы. И сегун постоянно мучился, что такое ад, рай, и пошел к Хакуину. Пошел, представился, сказал: «Я хочу задать вам вопросы, объясните мне понятия ада, рая. Меня волнует это». А Хакуин на него смотрит: «Кто ты такой?» — «Я — сегун». — «Ты сегун? Ты самурай? Да ты с лицом уличного попрошайки пришел сюда, называешь себя сегуном» - и как начал того... Тот встал, за меч схватился, а Хакуин говорит: «Вот открываются ворота в ад». Тот замер. Понял сразу, меч поставил. «А сейчас открылись ворота в рай». И тот все понял сразу, просветление пришло. Вот такие методы я считаю действенными, но за ними должен стоять учитель. Да и потом — всех так не научишь. Но эти сатори мы должны создавать сами. И они бывают, случаются, эти моменты озарения, — вольно или невольно.

Гусейн Магомаев основал школу «Пять сторон света» в 70-х годах прошлого века (официальная дата основания — 1996-й год). За время работы школа выпустила множество чемпионов мира по ушу-саньда и топ-бойцов ММА: Забита Магомедшарипова, Муслима Салихова, Бозигита Атаева, Магомеда Магомедова и других.