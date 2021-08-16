Учитель Забита: «В нашей стране всегда платили мало. В СССР люди занимали-перезанимали. Это унизительно»

Основатель бойцовской школы «Пять Сторон Света» Гусейн Магомаев в интервью «СЭ» поделился мнением о маленьких зарплатах учителей в России.

— Учителя в России очень мало зарабатывают. Как им быть, когда работа требует такого большого мастерства, а зарплата мизерная?

— Действительно, это так, я тоже это знаю. Мы все это знаем, но терпим, мы живем в такой стране. И всегда в ней платили мало. Я прожил в советское время, там были мизерные деньги. Люди жили от зарплаты до зарплаты, занимая, перезанимая, сдавая в ломбард вещи... Это было унизительно для людей, но это было. Зато все такие.

Мы когда с Ольгой начинали — у нас вообще ничего не было. Никакой зарплаты, и не предвиделось ее. Но мы начали строить школу, мы никого не набирали, они все сами приходили и приходили к нам. Пришел ребенок с такими глазами и говорит: «Я хочу учиться». Конечно, пожалуйста, заходи. Но мы никогда не жаловались. Если бы мы начали жаловаться, то это было бы раздражение. А раздражение — это душевная ржавчина, она разъедает. Ей поддаваться нельзя.

Ольга вот жила в Москве, МГИМО окончила, в посольстве работала. У нее такая жизнь была, но она все бросила и уехала со мной. Ну, конечно, может, я ей чем-то понравился. Хотя чем я мог понравиться? Моими картинами, которые я рисовал? А может, я просто так болтал? Она не просто жизнь изменила, она с обрыва бросилась в бездонную черную яму. Где не видно ничего. Вот она что сделала, она сделала подвиг, я за это ее уважаю очень сильно. Я начал работать и пахать, хотя я человек ленивый в целом. Сидел бы, лежал бы, читал, размышлять я люблю. А нужно было двигаться, зарабатывать, делать что-то.

А вот деньги учителям... Я вам так скажу: я бы давал преподавателям по сегодняшним меркам 200 000 рублей в месяц. Воспитателям мы даем в нашей школе больше 30 000, они у нас даже больше преподавателей получают. Но получается, что все мы опять получаем гроши.

Гусейн Магомаев основал школу «Пять сторон света» в 70-х годах прошлого века (официальная дата основания — 1996-й год). За время работы школа выпустила множество чемпионов мира по ушу-саньда и топ-бойцов ММА: Забита Магомедшарипова, Муслима Салихова, Бозигита Атаева, Магомеда Магомедова и других.