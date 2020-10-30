Глава UFC считает, что Хабиб возобновит карьеру ради 30-0

Глава UFC Дана Уайт считает, что российский боец Хабиб Нурмагомедов возобновит карьеру. По его мнению, он сделает это ради желания отца, который умер летом.

— Мы разговаривали с Хабибом, — приводит ESPN слова Уайта. — Он был очень эмоциональным в тот вечер после боя с Гэтжи. У меня есть ощущение, что он может вернуться для 30-0. Я думаю, что он не собирается уходить на пенсию. Его отец хотел, чтобы он достиг 30-0, и я думаю, что он хочет выполнить желание своего отца.

Напомним, после победы над американцем Джастином Гэтжи на турнире UFC 254 в Абу-Даби Нурмагомедов объявил о завершении карьеры. За все время 32-летний россиянин выиграл 29 боев в ММА и не потерпел ни одного поражения. Он также возглавил рейтинг лучших бойцов UFC вне зависимости от весовой категории.