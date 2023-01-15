Глава UFC Дана Уайт заявил, что он готов дать 27-летнему российскому бойцу легчайшего веса Умару Нурмагомедову (16-0) бой в марте.

«После боя он хотел поговорить со мной. Мы поговорили. Он сказал: «Я готов», — отметил Уайт на пресс-конференции. — Он уезжает домой на неделю, а потом возвращается сюда. Он готов драться с каждым, кого мы ему предлагаем. Мне нравится его подход, я восхищен этим парнишкой.

Он готов драться 4 марта? Реально? Тогда мы дадим ему бой. Мне нравится, когда парни часто дерутся. Проблема в том, что нам нужно найти ему подходящего оппонента. В этом дивизионе многим бойцам уже назначен бой».

Нурмагомедов нокаутировал Раони Барселоса (17-4) в первом раунде на UFC Fight Night 217. Турнир состоялся 14 января в Лас-Вегасе, США.