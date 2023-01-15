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Сегодня, 07:41

Дана Уайт: «Только с двумя бойцами мы не смогли договориться: Нганну и Федором»

Давид Хачатрян
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Глава UFC Дана Уайт заявил, что экс-чемпион в тяжелом весе Франсис Нганну (17-3) стал вторым, кто отказался заключать сделку с промоушеном. Первым был один из величайших бойцов в истории Федор Емельяненко (40-6).

«Франсис — второй парень, с которым мы не смогли договориться. Первым был Федор. Мы сделали все возможное, чтобы прийти к соглашению. Я думаю, что Хантер обедал с ним около 350 раз. Мы сделали все, что могли.
Франсис получил лучшее предложение, чем Федор. Эта сделка сделала бы его самым высокооплачиваемым тяжеловесом в истории UFC. При этом Брок Леснар в свое время продавал более миллиона платных трансляций».

Нганну не смог договориться с UFC и стал свободным агентом. Джон Джонс (26-1) подерется с Сирилом Ганом (11-1) за вакантный титул чемпиона UFC в тяжелом весе на UFC 285. Турнир пройдет 4 марта на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.

Дана Уайт
Федор Емельяненко
Франсис Нганну
UFC
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