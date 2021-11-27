Президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев объяснил, почему особо не верит в то, что в будущем состоится поединок между тяжеловесом Александром Емельяненко и средневесом Александром Шлеменко.

На этой неделе Емельяненко на передаче «Хук Вам» заявил, что готов подраться со Шлеменко.

«Знаете, я в этот бой не очень верю. Я считаю, что, как бы сейчас ни было модно драться в любой весовой категории, Саша Шлеменко по габаритам маловат для Емельяненко, — сказал Гаджиев «СЭ». — Все-таки Саня [Шлемено] весит где-то 90 кг, а АЕ [Александр Емельяненко] все-таки на 25 кг больше. И плюс в стилистическом плане Саня всегда в ударке. Мне кажется, что это не очень правильно, что они будут драться, стилистически они схожи, но просто он [Шлеменко] с разворота бьет, а габариты разные. Сашу я в такое положение не хотел бы ставить. Если бы, например, Саня боролся, то другой разговор. Но Саня выигрывает за счет того, что он бьет. А бьет он интересно и неожиданно. Я в этот бой меньше верю, чем в бой Гусейнов — Емельяненко».

Следующим оппонентом Емельяненко станет средневес из Бразилии Марсио Сантос. Бойцы возглавят турнир AMC Fight Nights 106, который состоится завтра, 27 ноября, в Сыктывкаре.

На счету Емельяненко 28 побед, 8 поражений и 1 ничья. У Сантоса — 16 побед, 6 поражений и 1 ничья.