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Денис Гольцов — Максвелл Джанту Нана: прямая трансляция боя PFL, смотреть онлайн 14 ноября 2026

Гольцов — Джанту Нана: прямая трансляция боя PFL Dubai

Лев Тарасов
редактор интернет отдела

Денис Гольцов и Максвелл Джанту Нана проведут поединок в тяжелом весе на турнире PFL Dubai в субботу, 14 ноября. Встреча состоится на Coca-Cola Arena в Дубае (ОАЭ).

ММА PFL: Гольцов — Джанту Нана

Бой включен в предварительную часть соревнований, которая начнется в 17.00 по московскому времени. Выход Гольцова и Джанту Нана в клетку ожидается ориентировочно в 18.30 мск.

Следить за результатом поединка и основными событиями можно в матч-центре ММА «СЭ».


В России прямую трансляцию боя покажет онлайн-кинотеатр Okko. Для просмотра потребуется подписка. Отдельная бесплатная трансляция боя на федеральных российских телеканалах не подтверждена.

Рекорды бойцов перед турниром

Денис Гольцов подходит к встрече с 37 победами и девятью поражениями в профессиональных смешанных единоборствах. Россиянин занимает второе место в рейтинге тяжелого веса PFL. В августе 2026 года Гольцов одержал досрочную победу над Хасаном Межиевым.

Максвелл Джанту Нана имеет девять побед и два поражения по официальной статистике PFL. Камерунский спортсмен занимает пятое место в рейтинге тяжеловесов. Семь из девяти своих побед он одержал нокаутами или техническими нокаутами.

Поединок состоится в рамках турнира, главным событием которого станет титульная встреча Вадима Немкова и Сергея Билостенного. Оба бойца представляют Россию.

PFL: прямые трансляции, результаты поединков, рекорды бойцов и последние новости — на «СЭ»

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Денис Гольцов
Максвелл Джанту Нана
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