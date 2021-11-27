Бывший тренер Нганну вспомнил, как боец поставил его в самое унизительное положение в жизни

Тренер временного чемпиона UFC в тяжелом весе Сирила Гана и бывший тренер Франсиса Нганну Фернанд Лопес в интервью «СЭ» вспомнил историю, как камерунский боец заставил его ждать четыре часа неизвестного ему баскетболиста.

«Есть такой парень, баскетболист из NBA, камерунец наполовину по происхождению. Перед боем со Стипе Франсис сказал мне и другим тренерам, что он хочет сходить на встречу с этим игроком и сделать фотографию. Мы даже не знали этого баскетболиста. Очень смешная история, и в то же время один из худших моментов моей жизни. Я никогда не чувствовал себя настолько унизительно. Мы пришли на тренировку к этому игроку. Всю тренировку мы ждали его, чтобы сфотографироваться. После тренировки он пошел не к нам, а в раздевалку.

Пока он там принимал душ, делал другие дела, прошло еще часа два. Мы все это время ждали — я, другие тренеры и еще один человек из UFC. Потом, наконец, этот парень пришел, говорит: «Эй, как дела?» Потом спрашивает: «А что за спорт у вас, чем занимаетесь?» Я думаю про себя: «Господи боже мой...Что я здесь делаю?» Зачем идти на встречу к человеку, который даже никогда не слышал о тебе? Зачем тебе, блин, его фотография? Ты, блин, скоро дерешься за титул чемпиона UFC», - заявил Лопес.

Поединок Нганну и Гана пройдет 22 января на UFC 270 в Анахайме