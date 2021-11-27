Тренер временного чемпиона UFC в тяжелом весе Сирила Гана и бывший тренер Франсиса Нганну Фернанд Лопес в интервью «Спорт-Экспрессу» рассказал о жадности своего бывшего бойца.

— Мы можем назвать Франсиса жадным человеком?

— Безусловно. И все то, что у него случилось с UFC, ухудшение отношений с руководством — все это из-за его жадности.

Я помню, как за день до его боя с Оверимом мы встретились с UFC, чтобы продлить контракт Франсиса. Условия были такие: если он побьет Оверима, то дерется за титул со Стипе и зарабатывает за этот бой 350 000 долларов. Его контракт после титульника продлевается на четыре поединка. После этой беседы с UFC Франсис в бешенстве ворвался в мой номер. Сказал, что я плохой переговорщик, что я не должен был отдавать UFC столько преимуществ в переговорах. На что я ответил ему, что если ты ничего не можешь дать UFC, они ничего не дадут и тебе. «Куда ты пойдешь — в Cage Warriors или Bellator? Куда?»

Франсис сказал, что он не будет подписывать этот контракт и хочет лично поговорить с Даной Уайтом. C этого и начались его проблемы с боссами. Он запросил неадекватную сумму. А если ты запрашиваешь деньги, которых ты не заслуживаешь, у тебя будут проблемы. Поверьте мне, не так много тренеров, которые захотят тренировать Франсиса. Он очень непрост.

Поединок Нганну и Гана пройдет 22 января на UFC 270 в Анахайме