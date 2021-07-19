Гаджи Автомат анонсировал уход из Top Dog

Звезда кулачных боев Гаджи Новрузов по прозвищу Автомат заявил, что бою за титул Top Dog не быть, добавив, что будет выступать в другой организации.

«Когда бой за перстень? Это самый большой вопрос, который всех интересует, — сказал Гаджи в интервью YouTube-каналу «Философия Боя». — Как я вижу ситуацию: боя за перстень не будет, потому что в следующем бою я подерусь по правилам бокса. Что касается кулачки — мы все обсуждаем. Скоро будут новости, и скоро будут бои, и я думаю, что вам все понравится. Однако за перстень я драться не буду, потому что ждал я этого боя целый год. Целый год организация меня динамила, поэтому я считаю, что надо идти дальше. Я буду дальше развиваться, выступать в другой организации».

Новрузов провел пять победных боев, добившись статуса яркого нокаутера.

В конце мая Автомат должен был дебютировать в боксе поединком против бразильца Фабио Мальданадо, но снялся с боя из-за болезни.