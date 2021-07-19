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Хасбик потребовал 20 миллионов рублей за бой с Абдурозиком

20:43
Хасбик. Фото Instagram
Хасбик. Фото Instagram

Дагестанский блогер Хасбик отказался от гонорара в семь миллионов рублей за бой с таджикским певцом Абдурозиком, заявив, что готов драться за 20 миллионов.

«Нет, не согласен за семь миллионов, это очень мало. Я же говорил, что надо 20 миллионов, чтобы я согласился», — заявил Хасбик в беседе с Асхабом Тамаевым.

Суммарный вес Хасбика и Абдурозика — 35 кг. Им по 18 лет, но их рост составляет не более одного метра.

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Ислам Бабаджанов все материалы автора

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