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Минеев предложил Александру Емельяненко провести семинар для молодежи вместо боя

22:02
Владимир Минеев. Фото Instagram
Владимир Минеев. Фото Instagram
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Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко объявил, что проведет три боя до конца 2021 года и в одном из них он хотел бы сразиться с Владимиром Минеевым.

Минеев заявил, что не собирается драться с Емельяненко.

«Александр, я на слабо не введусь еще с тех самых пор, когда смотрел на тебя по телевизору, будучи ребенком. Кстати, я тогда и представить себе не мог, что Александр Емельяненко будет вызывать меня на бой таким забавным способом.

А драться нам между собой смысла нет. Давай лучше проведем какой-нибудь семинар для молодежи», — ответил Минеев в Instagram.

В ближайшем поединке Минеев встретится с Магомедом Исмаиловым, которому Емельяненко проиграл нокаутом в июле 2020 года.

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Иван Шитик все материалы автора

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