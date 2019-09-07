Американский боец UFC Тони Фергюсон поделился ожиданиями от предстоящего боя Хабиб Нурмагомедов — Дастин Порье. Ранее стало известно, что Фергюсон может встретится с победителем этого поединка.

— Желаю отличного боя Дастину Порье и Хабибу Нурмагомедову на турнире UFC 242, -написал Фергюсон в Twitter. — Получите наслаждения от боя и оставьте немного мне. Жду двойного нокаута, как и всегда. Не разочаруйте. Один из вас будет следующим. Пришло время почувствовать настоящую чемпионскую мощь.

Коэффициент БК «Лига Ставок» на победу Хабиба — 1,20, на успех его соперника — 4,60. При этом эксперты полагают, что бой не продлится все пять раундов и закончится досрочно. Такой исход оценивается с вероятностью 1,55.

Хабиб — Порье: главный бой UFC 242. Большая онлайн-трансляция //

Прямая видеотрансляция боя Хабиб — Порье от Первого канала — здесь