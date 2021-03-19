Владимир Минеев: «Исмаилова нельзя не уважать как личность»
Чемпион Fight Nights Владимир Минеев в интервью «СЭ» признал, что его соперник Магомед Исмаилов заслуживает уважения. При этом он подчеркнул, что ему с ним не о чем разговаривать, а юмор Исмаилова — не смешной.
Бой между Исмаиловым и Минеевым запланирован на сентябрь. Их первый поединок, прошедший в октябре 2018 года, завершился вничью, а в конце декабря прошлого года они подрались на турнире Fight Nights.
— Нельзя не уважать как личность. Сделал себя сам. Но про таких людей говорят: «Нам не о чем разговаривать», — сказал Минеев.
— Спрашивал одного хоккейного тренера про его давнего оппонента: «Что он умел действительно здорово?» Ответил: «Закуску резал». Что Мага действительно умеет здорово?
— Он прекрасно себя чувствует в современных условиях. Близок к сегодняшним тенденциям. Чувствует конъюнктуру.
— Это момент важный.
— Понимает, к кому подойти, где дать интервью, где взять, снять совместный ролик. В авангарде событий! Вот это у него здорово получается — быть на передовой мира ММА. Типа в теме, но не в доле.
— Как же прекрасно вы формулируете. Его недавнюю беседу с Хабибом смотрели?
— Нет. Я не особо слежу за этим.
— Последнее от Маги, что видели — и это не касалось вас?
— Скинули мне ролик, где он угодил в какую-то ситуацию на дороге. Бычка какая-то.
— Когда Исмаилов особенно насмешил словами, поступком?
— Не понимаю людей, которые говорят, что он юморист. Хотел бы я посмотреть наше с ним интервью. Оно было записано для его «МагаШоу». Но почему-то не выставлено.
— Яркое?
— Да просто пожар! Он полпрограммы просидел с моим платочком на голове...
— С платочком?!
— Ага. Я ему платочек на голову положил — а он не стал снимать. Но почему-то видео не выкладывает.
— У вас записи не осталось?
— Нет. Это целая программа — Исмаилов меня интервьюирует, как вы сейчас. Вот там, пожалуй, он где-то и юморил. А я остро отвечал. Выставит — увидите. (Илья Андреев)
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