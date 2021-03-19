Владимир Минеев: «Исмаилова нельзя не уважать как личность»

Чемпион Fight Nights Владимир Минеев в интервью «СЭ» признал, что его соперник Магомед Исмаилов заслуживает уважения. При этом он подчеркнул, что ему с ним не о чем разговаривать, а юмор Исмаилова — не смешной.

Бой между Исмаиловым и Минеевым запланирован на сентябрь. Их первый поединок, прошедший в октябре 2018 года, завершился вничью, а в конце декабря прошлого года они подрались на турнире Fight Nights.

— Нельзя не уважать как личность. Сделал себя сам. Но про таких людей говорят: «Нам не о чем разговаривать», — сказал Минеев.

— Спрашивал одного хоккейного тренера про его давнего оппонента: «Что он умел действительно здорово?» Ответил: «Закуску резал». Что Мага действительно умеет здорово?

— Он прекрасно себя чувствует в современных условиях. Близок к сегодняшним тенденциям. Чувствует конъюнктуру.

— Это момент важный.

— Понимает, к кому подойти, где дать интервью, где взять, снять совместный ролик. В авангарде событий! Вот это у него здорово получается — быть на передовой мира ММА. Типа в теме, но не в доле.

— Как же прекрасно вы формулируете. Его недавнюю беседу с Хабибом смотрели?

— Нет. Я не особо слежу за этим.

— Последнее от Маги, что видели — и это не касалось вас?

— Скинули мне ролик, где он угодил в какую-то ситуацию на дороге. Бычка какая-то.

— Когда Исмаилов особенно насмешил словами, поступком?

— Не понимаю людей, которые говорят, что он юморист. Хотел бы я посмотреть наше с ним интервью. Оно было записано для его «МагаШоу». Но почему-то не выставлено.

— Яркое?

— Да просто пожар! Он полпрограммы просидел с моим платочком на голове...

— С платочком?!

— Ага. Я ему платочек на голову положил — а он не стал снимать. Но почему-то видео не выкладывает.

— У вас записи не осталось?

— Нет. Это целая программа — Исмаилов меня интервьюирует, как вы сейчас. Вот там, пожалуй, он где-то и юморил. А я остро отвечал. Выставит — увидите. (Илья Андреев)