Экс-чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Конор Макгрегор обратился к российскому чемпиону Хабибу Нурмагомедову. 19 марта глава UFC Дана Уайт объявил, что чемпион промоушена в легком весе не намерен возобновлять карьеру.

«Хорошей пенсии, пацан. Снюхаемся позже. Не забывай, кто пришел в игру и сделал тебя. Прямо из моих больших ирландских яиц. Запомните, ребята, если вы так ненавидите сгонять вес, то просто поменяйте весовую категорию», — написал Конор в Instagram.

При этом Макгрегор выложил совместное фото с Хабибом, которое тот публиковал у себя в Instagram в 2014 году. И это фото Нурмагомедов не удалил до сих пор.

Напомним, что Макгрегор и Нурмагомедов встречались на турнире UFC 229. Тогда победу болевым приемом в 4-м раунде одержал россиянин.

За свою карьеру 32-летний Хабиб Нурмагомедов провел 29 боев в смешанных единоборствах, не потерпев ни одного поражения. В UFC он выступал с 2012 года, одержав 13 побед.