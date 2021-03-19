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Конор Макгрегор — Хабибу: «Не забывай, как ты пришел в игру, и кто тебя сделал»

17:48
Хабиб Нурмагомедов и Конор Макгрегор. Фото UFC.
Хабиб Нурмагомедов и Конор Макгрегор. Фото UFC.
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Экс-чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Конор Макгрегор обратился к российскому чемпиону Хабибу Нурмагомедову. 19 марта глава UFC Дана Уайт объявил, что чемпион промоушена в легком весе не намерен возобновлять карьеру.

«Хорошей пенсии, пацан. Снюхаемся позже. Не забывай, кто пришел в игру и сделал тебя. Прямо из моих больших ирландских яиц. Запомните, ребята, если вы так ненавидите сгонять вес, то просто поменяйте весовую категорию», — написал Конор в Instagram.

Публикация от Conor McGregor Official (@thenotoriousmma)

При этом Макгрегор выложил совместное фото с Хабибом, которое тот публиковал у себя в Instagram в 2014 году. И это фото Нурмагомедов не удалил до сих пор.

Напомним, что Макгрегор и Нурмагомедов встречались на турнире UFC 229. Тогда победу болевым приемом в 4-м раунде одержал россиянин.

За свою карьеру 32-летний Хабиб Нурмагомедов провел 29 боев в смешанных единоборствах, не потерпев ни одного поражения. В UFC он выступал с 2012 года, одержав 13 побед.

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