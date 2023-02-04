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Александр Емельяненко: «Желаю победы своему брату Федору в бою»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Федор и Александр Емельяненко.
Фото Дмитрий Голубович, Global Look Press

Российский боец Александр Емельяненко пожелал удачи брату Федору Емельяненко в бою против Райана Бейдера на турнире Bellator 290.

Этот поединок станет последним в карьере для 46-летнего Емельяненко.

«Желаю победы своему брату в бою, который пройдет уже сегодня ночью. С Божьей помощью!» — написал Александр в своих соцсетях.

Bellator 290 пройдет в ночь с 4 на 5 февраля в Инглвуде (штат Калифорния, США). Бой Емельяненко и Бейдера станет главным событием турнира и начнется около 7.00 по московскому времени.

«СЭ» будет вести текстовую онлайн-трансляцию турнира Bellator 290.

Федор Емельяненко&nbsp;&mdash; Райан Бейдер. Емельяненко — Бейдер: последний бой Федора. Онлайн-трансляция поединка

Александр Емельяненко
Федор Емельяненко
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