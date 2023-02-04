Александр Емельяненко: «Желаю победы своему брату Федору в бою»

Российский боец Александр Емельяненко пожелал удачи брату Федору Емельяненко в бою против Райана Бейдера на турнире Bellator 290.

Этот поединок станет последним в карьере для 46-летнего Емельяненко.

«Желаю победы своему брату в бою, который пройдет уже сегодня ночью. С Божьей помощью!» — написал Александр в своих соцсетях.

Bellator 290 пройдет в ночь с 4 на 5 февраля в Инглвуде (штат Калифорния, США). Бой Емельяненко и Бейдера станет главным событием турнира и начнется около 7.00 по московскому времени.

«СЭ» будет вести текстовую онлайн-трансляцию турнира Bellator 290.