Емельяненко — Бейдер: полный кард турнира Bellator 290 — дата и время начала боев

Турнир Bellator 290 состоится в ночь с 4 на 5 февраля в Инглвуде (штат Калифорния, США). В главном бою вечера сразятся россиянин Федор Емельяненко и американец Райан Бейдер.

Основной кард:

Райан Бейдер (США) — Федор Емельяненко (Россия) — бой за пояс в тяжелом весе

Джонни Эблин (США) — Анатолий Токов (Россия) — бой за пояс в среднем весе

Сабах Хомаси (США) — Бреннан Уорд (США)

Предварительный кард:

Нейман Грейси (Бразилия) — Майкл Ломбардо (США)

Лоренц Ларкин (США) — Мухаммед Берхамов (Россия)

Генри Корралес (США) — Ахмед Магомедов (Россия)

Стив Моури (США) — Али Исаев (Россия/Азербайджан)

Крис Гонсалес (США) — Макс Роскопф (США)

Грант Нил (США) — Карл Альбректссон (Швеция)

Алехандра Лара (Колумбия) — Диана Авсарагова (Россия)

Даррион Колдуэлл (США) — Никита Михайлов (Россия)

Джейлон Бейтс (США) — Джорнел Луго (США)

Исайя Хокит (США) — Петер Ишигуро (США)

Итан Хьюз (США) — Юсуф Каракайя (Турция)

Начало турнира — в 02.00 по московскому времени. Поединок между Емельяненко и Бейдер начнется ориентировочно после 06.00.

Официально турнир Bellator 290 в России не покажут. Мировая трансляция всего вечера пройдет на сервисе Showtime, предварительный кард также покажет официальный YouTube-канал Bellator. Следить за ходом боя можно в текстовой онлайн-трансляции на сайте «СЭ».