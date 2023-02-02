Емельяненко — Бейдер: полный кард турнира Bellator 290 — дата и время начала боев
Турнир Bellator 290 состоится в ночь с 4 на 5 февраля в Инглвуде (штат Калифорния, США). В главном бою вечера сразятся россиянин Федор Емельяненко и американец Райан Бейдер.
Основной кард:
Райан Бейдер (США) — Федор Емельяненко (Россия) — бой за пояс в тяжелом весе
Джонни Эблин (США) — Анатолий Токов (Россия) — бой за пояс в среднем весе
Сабах Хомаси (США) — Бреннан Уорд (США)
Предварительный кард:
Нейман Грейси (Бразилия) — Майкл Ломбардо (США)
Лоренц Ларкин (США) — Мухаммед Берхамов (Россия)
Генри Корралес (США) — Ахмед Магомедов (Россия)
Стив Моури (США) — Али Исаев (Россия/Азербайджан)
Крис Гонсалес (США) — Макс Роскопф (США)
Грант Нил (США) — Карл Альбректссон (Швеция)
Алехандра Лара (Колумбия) — Диана Авсарагова (Россия)
Даррион Колдуэлл (США) — Никита Михайлов (Россия)
Джейлон Бейтс (США) — Джорнел Луго (США)
Исайя Хокит (США) — Петер Ишигуро (США)
Итан Хьюз (США) — Юсуф Каракайя (Турция)
Начало турнира — в 02.00 по московскому времени. Поединок между Емельяненко и Бейдер начнется ориентировочно после 06.00.
Официально турнир Bellator 290 в России не покажут. Мировая трансляция всего вечера пройдет на сервисе Showtime, предварительный кард также покажет официальный YouTube-канал Bellator. Следить за ходом боя можно в текстовой онлайн-трансляции на сайте «СЭ».