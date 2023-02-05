Федор Емельяненко положил перчатки в центр октагона после заявления об уходе из ММА

Российский боец Федор Емельяненко символично объявил о завершении профессиональной карьеры.

В интервью после поражения от американца Райана Бейдера в поединке за титул чемпиона Bellator в тяжелом весе Емельяненко заявил: «Я закончил. Спасибо», после чего положил свои перчатки в центр октагона.

Емельяненко проиграл Бейдеру нокаутом в середине первого раунда. Всего на счету 46-летнего россиянина 40 побед и 7 поражений в MMA.

Ранее стало известно, что Емельяненко заработал 100 тысяч долларов за свой прощальный бой с Бейдером.