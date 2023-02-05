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Сегодня, 07:30

Федор Емельяненко положил перчатки в центр октагона после заявления об уходе из ММА

Иван Торопцев
Корреспондент
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Федор Емельяненко после поражения от Райана Бейдера в прощальном поединке в ММА.
Фото Скриншот трансляции турнира Bellator 290

Российский боец Федор Емельяненко символично объявил о завершении профессиональной карьеры.

В интервью после поражения от американца Райана Бейдера в поединке за титул чемпиона Bellator в тяжелом весе Емельяненко заявил: «Я закончил. Спасибо», после чего положил свои перчатки в центр октагона.

Емельяненко проиграл Бейдеру нокаутом в середине первого раунда. Всего на счету 46-летнего россиянина 40 побед и 7 поражений в MMA.

Ранее стало известно, что Емельяненко заработал 100 тысяч долларов за свой прощальный бой с Бейдером.

Bellator (Беллатор)
Райан Бейдер
Федор Емельяненко
ММА
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