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Александр Емельяненко отреагировал на завершение карьеры Федора: «Последний Император! Спасибо за все, брат!»

Давид Хачатрян
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Федор и Александр Емельяненко.
Фото Global Look Press

Российский боец MMA Александр Емельяненко (28-0) поздравил брата Федора Емельяненко (40-7) с завершением легендарной карьеры бойца.

«Последний Император! Спасибо за все, брат!», — написал Александр Емельяненко в соцсетях.

46-летний Федор Емельяненко завершил карьеру бойца после поражения от Райана Бейдера (31-7) техническим нокаутом в первом раунде на Bellator 290. Турнир состоялся 4 февраля в Инглвуде, США.

Федор Емельяненко. Федор Емельяненко закончил карьеру грустным поражением. Бейдер снова нокаутировал Последнего Императора

Bellator (Беллатор)
Александр Емельяненко
Федор Емельяненко
ММА
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