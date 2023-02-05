Александр Емельяненко отреагировал на завершение карьеры Федора: «Последний Император! Спасибо за все, брат!»

Российский боец MMA Александр Емельяненко (28-0) поздравил брата Федора Емельяненко (40-7) с завершением легендарной карьеры бойца.

«Последний Император! Спасибо за все, брат!», — написал Александр Емельяненко в соцсетях.

46-летний Федор Емельяненко завершил карьеру бойца после поражения от Райана Бейдера (31-7) техническим нокаутом в первом раунде на Bellator 290. Турнир состоялся 4 февраля в Инглвуде, США.