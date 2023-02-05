Бейдер стал единственным бойцом, которому удалось победить Федора Емельяненко дважды

Американский боец Райан Бейдер нокаутировал россиянина Федора Емельяненко в главном поединке турнира Bellator 290.

После этого поражения 46-летний Емельяненко объявил о завершении карьеры.

Райан Бейдер стал единственным бойцом в истории, которому удалось победить Емельяненко дважды. Свою первую победу над россиянином он одержал в январе 2019 года, тогда он тоже выиграл нокаутом в первом раунде.

Федор Емельяненко завершил карьеру в MMA с 40 победами и 7 поражениями. Помимо двух проигранных боев Бейдеру, он по одному разу уступал Фабрисио Вердуму, Антонио Силве, Дэну Хендерсону и Мэтту Митриону.