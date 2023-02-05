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Сегодня, 07:28

Бейдер стал единственным бойцом, которому удалось победить Федора Емельяненко дважды

Иван Торопцев
Корреспондент
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Райан Бейдер.
Фото Global Look Press

Американский боец Райан Бейдер нокаутировал россиянина Федора Емельяненко в главном поединке турнира Bellator 290.

После этого поражения 46-летний Емельяненко объявил о завершении карьеры.

Райан Бейдер стал единственным бойцом в истории, которому удалось победить Емельяненко дважды. Свою первую победу над россиянином он одержал в январе 2019 года, тогда он тоже выиграл нокаутом в первом раунде.

Федор Емельяненко завершил карьеру в MMA с 40 победами и 7 поражениями. Помимо двух проигранных боев Бейдеру, он по одному разу уступал Фабрисио Вердуму, Антонио Силве, Дэну Хендерсону и Мэтту Митриону.

Федор Емельяненко. Федор Емельяненко закончил карьеру грустным поражением. Бейдер снова нокаутировал Последнего Императора

Bellator (Беллатор)
Райан Бейдер
Федор Емельяненко
ММА
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