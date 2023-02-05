«Я закончил. Спасибо». Федор Емельяненко объявил о завершении карьеры

Российский боец Федор Емельяненко объявил о завершении карьеры после поражения от Райана Бейдера в главном поединке турнира Bellator 290.

Емельяненко уступил Бейдеру нокаутом в первом раунде.

«С одной стороны, я огорчен, что не смог порадовать вас сегодня, дорогие друзья. С другой стороны, я рад, что вы все болели за меня. Рад, что здесь собрались мои друзья, бойцы, которые прошли со мной через многие десятилетия. Рад видеть все эти лица. Благодарен моим друзьям за то, что они пришли поддержать меня, спасибо вам большое.

Буду ли я тренером и стану ли продолжать работать с моей командой? Да, конечно. Думаю, эти люди понимают меня, как никто, ведь я с ними примерно одного возраста (смеется). Я закончил, спасибо всем», — сказал Емельяненко в интервью после боя.

Сразу после этих слов Емельяненко положил свои перчатки на центр октагона.

На счету 46-летнего Емельяненко 40 побед и 7 поражений в профессиональной карьере в MMA. Он провел свой первый бой 23 года назад — в мае 2000 года.