Емельяненко — Бейдер: кард и все результаты боев турнира Bellator 290

В ночь с 4 на 5 февраля в Инглвуде (штат Калифорния, США) состоится турнир Bellator 290. В главном поединке вечера встретятся россиянин Федор Емельяненко и американец Райан Бейдер.

Всего в рамках турнира пройдут 14 боев: 11 — в предварительном карде и 3 — в главном. Помимо Емельяненко, на Bellator 290 выступят еще шесть россиян. В предварительном карде в октагон выйдут Никита Михайлов, Диана Авсарагова, Али Исаев, Ахмед Магомедов и Мухаммед Берхамов. Со-главным поединком турнира станет бой между Анатолием Токовым и американцем Джонни Эбленом за чемпионский пояс Bellator в среднем весе.

Федор Емельяненко и Райан Бейдер проведут бой за титул Bellator в тяжелом весе. Этот поединок станет для 46-летнего Емельяненко последним в профессиональной карьере. Бейдер и Емельяненко уже встречались в январе 2019 года, тогда американец нокаутировал россиянина на первой минуте первого раунда.

Турнир Bellator 290 стартует в 2.00 по московскому времени, бой Емельяненко — Бейдер начнется ближе к 7.00.

Официально турнир Bellator 290 в России не покажут. Мировая трансляция всего вечера пройдет на сервисе Showtime, предварительный кард также покажет официальный YouTube-канал Bellator. Следить за ходом боя можно в текстовой онлайн-трансляции на «СЭ».

Bellator 290

Основной кард

Тяжелый вес. Федор Емельяненко (Россия) — Райан Бейдер (США) — бой за пояс в тяжелом весе

Средний вес. Анатолий Токов (Россия) — Джонни Эблен (США) — бой за пояс в среднем весе

Полусредний вес. Сабах Хомаси (США) — Бреннан Уорд (США)

Предварительный кард

Полусредний вес. Нейман Грэйси (Бразилия) — Данте Широ (США)

Полусредний вес. Лоренц Ларкин (США) — Мухаммед Берхамов (Россия)

Полулегкий вес. Генри Корралес (США) — Ахмед Магомедов (Россия)

Тяжелый вес. Али Исаев (Россия) — Стив Моури (США)

Легкий вес. Крис Гонсалес (США) — Макс Рохскопф (США)

Полутяжелый вес. Карл Альбректссон (Швеция) — Грант Нил (США)

Промежуточный вес (58,4 кг). Диана Авсарагова (Россия) — Алехандра Лара (Колумбия)

Легчайший вес. Никита Михайлов (Россия) — Даррион Колдуэлл (США)

Легчайший вес. Джорнел Луго (США) — Джейлон Бэйтс (США)

Легчайший вес. Айзейя Хокит (США) — Питер Ишигуро (США)

Полусредний вес. Итан Хьюз (США) — Юсуф Каракайя (Турция)