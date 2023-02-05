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Сегодня, 07:22

Федор Емельяненко заработал 100 тысяч долларов за прощальный бой

Иван Торопцев
Корреспондент
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Федор Емельяненко.
Фото Global Look Press

Легенда смешанных единоборств Федор Емельяненко (40-7) получил последний шестизначный гонорар в своем последнем бою в ММА.

Россиянин заработал 100 тысяч долларов, пишет MMA Fighting со ссылкой на отчет Атлетической комиссии штата Калифорния.

Шестизначные гонорары за бой на турнире также получили чемпион в тяжелом весе Райан Бейдер (150 тысяч долларов), чемпион в среднем весе Джонни Эблен (150 тысяч долларов), Сабах Хомаси (100 тысяч долларов) и Крис Гонсалес (100 тысяч долларов).

Bellator 290 состоялся 4 февраля в Инглвуде, США. В главном поединке турнира Федор Емельяненко уступил американцу Райану Бейдеру нокаутом в первом раунде. После этого 46-летний россиянин объявил о завершении карьеры.

Bellator (Беллатор)
Райан Бейдер
Федор Емельяненко
ММА
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