Федор Емельяненко заработал 100 тысяч долларов за прощальный бой

Легенда смешанных единоборств Федор Емельяненко (40-7) получил последний шестизначный гонорар в своем последнем бою в ММА.

Россиянин заработал 100 тысяч долларов, пишет MMA Fighting со ссылкой на отчет Атлетической комиссии штата Калифорния.

Шестизначные гонорары за бой на турнире также получили чемпион в тяжелом весе Райан Бейдер (150 тысяч долларов), чемпион в среднем весе Джонни Эблен (150 тысяч долларов), Сабах Хомаси (100 тысяч долларов) и Крис Гонсалес (100 тысяч долларов).

Bellator 290 состоялся 4 февраля в Инглвуде, США. В главном поединке турнира Федор Емельяненко уступил американцу Райану Бейдеру нокаутом в первом раунде. После этого 46-летний россиянин объявил о завершении карьеры.