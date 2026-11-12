«Тампа» переиграла «Баффало», Кучеров оформил хет-трик и сделал голевую передачу

«Тампа» выиграла у «Баффало» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 8:3. Игра прошла на арене «КиБанк Центр» в Баффало.

Российский нападающий «Лайтнинг» Никита Кучеров в третьем периоде оформил натуральный хет-трик и сделал голевую передачу. Теперь у 33-летнего россиянина 25 (8+17) очков в 18 играх этого сезона.

Также у гостей Брэндон Хагель оформил дубль и по одной шайбе забросили Скотт Сабурин, Джон Карлсон и Янни Гурд. У «Сэйбрз» отличились Джош Доан, Джейсон Зукер и Тэйдж Томпсон.

«Тампа» набрала 26 очков в 18 матчах и занимает 3-е место в Восточной конференции. «Баффало» идет на 10-й строчке — 19 очков в 18 играх.

Следующим соперником «Лайтнинг» будет «Коламбус», а «Сэйбрз» встретится с «Чикаго». Обе игры пройдут 13 ноября.