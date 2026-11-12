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«Тампа» переиграла «Баффало», Кучеров оформил хет-трик и сделал голевую передачу

Евгений Козинов
Корреспондент

«Тампа» выиграла у «Баффало» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 8:3. Игра прошла на арене «КиБанк Центр» в Баффало.

Российский нападающий «Лайтнинг» Никита Кучеров в третьем периоде оформил натуральный хет-трик и сделал голевую передачу. Теперь у 33-летнего россиянина 25 (8+17) очков в 18 играх этого сезона.

Также у гостей Брэндон Хагель оформил дубль и по одной шайбе забросили Скотт Сабурин, Джон Карлсон и Янни Гурд. У «Сэйбрз» отличились Джош Доан, Джейсон Зукер и Тэйдж Томпсон.

«Тампа» набрала 26 очков в 18 матчах и занимает 3-е место в Восточной конференции. «Баффало» идет на 10-й строчке — 19 очков в 18 играх.

Следующим соперником «Лайтнинг» будет «Коламбус», а «Сэйбрз» встретится с «Чикаго». Обе игры пройдут 13 ноября.

НХЛ. Регулярный чемпионат
12 ноября, 03:30. KeyBank Center (Баффало)
Баффало
Тампа-Бэй
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Никита Кучеров
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НХЛ
ХК Баффало Сэйбрз
ХК Тампа-Бэй Лайтнинг
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Кучеров оформил хет-трик в матче с «Баффало»

Кучеров вышел на 2-е место в истории «Тампы» по хет-трикам
Положение команд
Футбол
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Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 20 15 5 32
2 Нью-Джерси 20 14 6 28
3 Рейнджерс 20 11 9 23
4 Вашингтон 17 10 7 20
5 Айлендерс 18 8 10 20
6 Питтсбург 19 7 12 16
7 Филадельфия 21 5 16 16
8 Коламбус 17 7 10 14
Атлантический дивизион И В П О
1 Тампа-Бэй 19 13 6 28
2 Монреаль 19 12 7 28
3 Бостон 19 13 6 27
4 Оттава 20 12 8 26
5 Флорида 20 11 9 24
6 Баффало 19 8 11 20
7 Торонто 21 8 13 18
8 Детройт 20 7 13 17
Центральный дивизион И В П О
1 Миннесота 21 14 7 32
2 Нэшвилл 19 10 9 25
3 Колорадо 20 11 9 25
4 Даллас 18 10 8 22
5 Юта 20 10 10 22
6 Виннипег 20 9 11 21
7 Сент-Луис 19 9 10 20
8 Чикаго 19 5 14 11
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Эдмонтон 20 14 6 31
2 Вегас 20 13 7 28
3 Анахайм 19 10 9 21
4 Сиэтл 17 9 8 19
5 Сан-Хосе 21 8 13 18
6 Калгари 19 8 11 17
7 Лос-Анджелес 17 5 12 12
8 Ванкувер 20 3 17 7
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14.11 05:00 Ванкувер – Рейнджерс - : -
14.11 06:00 Вегас – Нэшвилл - : -
14.11 21:00 Каролина – Сиэтл - : -
14.11 23:30 Чикаго – Виннипег - : -
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