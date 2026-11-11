ТАСС: Усман Нурмагомедов и участники драки задержаны в ОАЭ после конфликта с Двалишвили

Чемпион PFL в легком весе Усман Нурмагомедов и остальные участники конфликта с бывшим чемпионом UFC в легчайшем весе Мерабом Двалишвили задержаны в Объединенных Арабских Эмиратах, сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник.

«Участники драки задержаны для выяснения обстоятельств и опроса», — сообщил собеседник агентства.

Ранее Двалишвили на своей странице в социальной сети X обвинил Усмана Нурмагомедова и его друзей в избиении. Причина конфликта пока не раскрыта.

В январе 2025 года Мераб Двалишвили встречался с Умаром Нурмагомедовым, братом Усмана, в поединке за чемпионский пояс UFC в легчайшем весе. Тогда грузинский боец одержал победу единогласным решением судей и защитил титул.

С конца 2025 года чемпионским поясом UFC в этой весовой категории владеет россиянин Петр Ян. Двалишвили уступил ему в двух последних поединках трилогии и сначала потерял титул, а затем возможность его вернуть.