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ТАСС: Усман Нурмагомедов и участники драки задержаны в ОАЭ после конфликта с Двалишвили

Дмитрий Сомов

Чемпион PFL в легком весе Усман Нурмагомедов и остальные участники конфликта с бывшим чемпионом UFC в легчайшем весе Мерабом Двалишвили задержаны в Объединенных Арабских Эмиратах, сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник.

«Участники драки задержаны для выяснения обстоятельств и опроса», — сообщил собеседник агентства.

Ранее Двалишвили на своей странице в социальной сети X обвинил Усмана Нурмагомедова и его друзей в избиении. Причина конфликта пока не раскрыта.

Усман Нурмагомедов дал пощечину Мерабу Двалишвили.Усман Нурмагомедов дал пощечину Двалишвили. Появились видео и подробности драки

В январе 2025 года Мераб Двалишвили встречался с Умаром Нурмагомедовым, братом Усмана, в поединке за чемпионский пояс UFC в легчайшем весе. Тогда грузинский боец одержал победу единогласным решением судей и защитил титул.

С конца 2025 года чемпионским поясом UFC в этой весовой категории владеет россиянин Петр Ян. Двалишвили уступил ему в двух последних поединках трилогии и сначала потерял титул, а затем возможность его вернуть.

Источник: ТАСС
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Мераб Двалишвили
Усман Нурмагомедов
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