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Двалишвили рассказал о состоянии 21-летнего борца после драки с Нурмагомедовыми

Антон Роговский
Момент драки.

Бывший чемпион UFC в легчайшем весе Мераб Двалишвили рассказал, как чувствует себя его 21-летний друг, который вместе с ним оказался участником массовой драки в Абу-Даби. По утверждению грузинского бойца, молодой спортсмен вступил в потасовку с Усманом и Умаром Нурмагомедовыми.

В опубликованном в социальных сетях видео Двалишвили сообщил, что его товарищ занимается борьбой и приехал вместе с ним из Грузии. Мераб заявил, что молодой спортсмен противостоял не только братьям Нурмагомедовым, но и другим участникам конфликта.

«Он дрался с обоими братьями, с Усманом и Умаром. А потом он подрался и с другими парнями. Все хорошо», — рассказал Двалишвили.

По словам бывшего чемпиона UFC, его 21-летний друг отделался незначительным повреждением лица. При этом боец не сообщил о серьезных травмах молодого спортсмена или необходимости госпитализации.

Инцидент произошел 11 ноября в холле одного из отелей Абу-Даби. Двалишвили утверждает, что Усман Нурмагомедов и сопровождавшие его люди подошли со спины, когда он давал интервью перед турниром борцовской организации Real American Freestyle (RAF).

Грузин также обвинил участников потасовки в том, что они продолжали наносить удары, когда охрана пыталась разнять конфликтующих. Свою версию произошедшего он изложил на видео, где появился с окровавленным лицом.

Позднее в социальных сетях распространилась запись самой драки. Однако личности всех ее участников по опубликованным кадрам достоверно установить нельзя.

14 ноября Двалишвили должен выступить на турнире RAF в Абу-Даби, где его соперником станет бывший боец UFC Марлон Мораес.

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Мераб Двалишвили
Умар Нурмагомедов
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