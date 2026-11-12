Бокс/ММА
UFC
Новости
Календарь Рейтинги Бойцы Статьи Все материалы
Уведомления
Главная
Бокс/ММА
ММА
UFC
Ислам Махачев про драку Мераба Двалишвили и Усмана Нурмагомедова: «То, что произошло, Мераб начал у себя на родине»

Махачев про драку Двалишвили и Нурмагомедова: «То, что произошло, Мераб начал у себя на родине»

Павел Лопатко

Российский боец UFC Ислам Махачев прокомментировал драку между чемпионом PFL в легком весе Усманом Нурмагомедовым и бывшим чемпионом UFC Мерабом Двалишвили в Абу-Даби.

«Тем, кто сейчас осуждает Усмана и ребят, пишет в их адрес оскорбления: почему вы молчали, когда Мераб ни за что ударил дагестанского борца и задел его честь? Человек подошел к нему поговорить без злого умысла. То, что произошло сегодня, Мераб начал у себя на родине, позволив себе ударить гостя и задев его мать», — написал 35-летний Махачев в соцсети.

Скриншот драки Мераба Двалишвили и&nbsp;Усмана Нурмагомедова.Драка Двалишвили и Нурмагомедова — детали: 4 на 2, что грозит Усману, медиауспех друга Мераба

Ранее в сети распространилось видео, на котором запечатлена потасовка между Нурмагомедовым и Двалишвили — она произошла в холле отеля. Также грузинский спортсмен опубликовал обращение: на кадрах у него было окровавленное лицо. Двалишвили заявил, что на него и его товарища напали со спины Усман Нурмагомедов и его окружение. Кроме того, Двалишвили утверждал, что в числе участников конфликта находился и Умар Нурмагомедов.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Ислам Махачев
Мераб Двалишвили
Усман Нурмагомедов
UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
Читайте также
Усман Нурмагомедов дал пощечину Двалишвили. Появились видео и подробности драки
В Омске отменили соревнования по фигурному катанию из-за угрозы БПЛА. Что будет с юниорским Гран-при?
Сергей Степашин: "У меня такое впечатление, что Соболева и Глушенкова специально решили поберечь для «Зенита»
Популярное видео
Будущее КХЛ, потолок зарплат, доходы лиги: интервью Доброхвалова
Будущее КХЛ, потолок зарплат, доходы лиги: интервью Доброхвалова
«Динамо» отстранило Тамбиева. Разин разгромил «Спартак». Россия и МЧМ
«Динамо» отстранило Тамбиева. Разин разгромил «Спартак». Россия и МЧМ
«Монреаль» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Зенит» — «Ростов»: РПЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Ростов»: РПЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Оренбург»: РПЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Оренбург»: РПЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Акрон»: РПЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Акрон»: РПЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 14-й тур, видеообзор матча
Новые козни против молодежной сборной России
Новые козни против молодежной сборной России
Алина Лысенко: стала чемпионкой мира по велоспорту после ухода из фигурного катания
Алина Лысенко: стала чемпионкой мира по велоспорту после ухода из фигурного катания
«Велес» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Велес» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — ЦСКА: РПЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — ЦСКА: РПЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Родина»: РПЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Родина»: РПЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Динамо»: РПЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Динамо»: РПЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Рубин»: РПЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Рубин»: РПЛ, 14-й тур, видеообзор матча
Ничья «Зенита» и «Ростова», «Спартак» обыграл «Акрон»: видео
Ничья «Зенита» и «Ростова», «Спартак» обыграл «Акрон»: видео
«Спартак» Кс — «Нижний Новгород»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Нижний Новгород»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Ленинградец»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Ленинградец»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Волга»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Волга»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Сочи»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Сочи»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Текстильщик»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Текстильщик»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
Главный тренер «Динамо» Тамбиев поругался с болельщиками
Главный тренер «Динамо» Тамбиев поругался с болельщиками
«Миннесота» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Лос-Анджелес» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Лос-Анджелес» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Краснодар» победил ЦСКА, «Динамо» обыграло «Факел»: видео
«Краснодар» победил ЦСКА, «Динамо» обыграло «Факел»: видео
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Волков отправился в Нью-Йорк на турнир UFC 334: «Посмотрим, с кем я буду драться следующим»

Волков — о потасовке Нурмагомедова и Двалишвили: «Худшее, что может быть, — драка на улице под камерами»
Новости
RSS RSS
Все новости