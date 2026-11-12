Махачев про драку Двалишвили и Нурмагомедова: «То, что произошло, Мераб начал у себя на родине»

Российский боец UFC Ислам Махачев прокомментировал драку между чемпионом PFL в легком весе Усманом Нурмагомедовым и бывшим чемпионом UFC Мерабом Двалишвили в Абу-Даби.

«Тем, кто сейчас осуждает Усмана и ребят, пишет в их адрес оскорбления: почему вы молчали, когда Мераб ни за что ударил дагестанского борца и задел его честь? Человек подошел к нему поговорить без злого умысла. То, что произошло сегодня, Мераб начал у себя на родине, позволив себе ударить гостя и задев его мать», — написал 35-летний Махачев в соцсети.

Ранее в сети распространилось видео, на котором запечатлена потасовка между Нурмагомедовым и Двалишвили — она произошла в холле отеля. Также грузинский спортсмен опубликовал обращение: на кадрах у него было окровавленное лицо. Двалишвили заявил, что на него и его товарища напали со спины Усман Нурмагомедов и его окружение. Кроме того, Двалишвили утверждал, что в числе участников конфликта находился и Умар Нурмагомедов.