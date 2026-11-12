О'Мэлли о драке Нурмагомедова и Двалишвили: «Чего Усман ожидал — что с ним будут говорить вежливо?»

Бывший чемпион UFC Шон О'Мэлли отреагировал на драку в Абу-Даби с участием российского бойца Усмана Нурмагомедова и грузина Мераба Двалишвили.

Инцидент произошел в лобби отеля «Хилтон», где Двалишвили в среду вечером давал интервью пресс-службе RAF перед схваткой с Марлоном Мораесом, запланированной на 14 ноября. Усман нанес грузину пощечину, после чего в столкновение включились другие люди с обеих сторон, и завязалась потасовка.

О'Мэлли опубликовал на своем YouTube-канале видео, где проанализировал инцидент. По его мнению, Нурмагомедов был неправ в этой ситуации.

«Не знаю, планировал ли Усман затеять драку, или он просто хотел дать пощечину Мерабу. Но чего он ожидал — что с ним в ответ будут говорить вежливо?» — сказал О'Мэлли на видео.

Экс-чемпион UFC считает, что этот инцидент создает почву для боя Нурмагомедова против Илии Топурии.

«Это сумасшедший бой, который будет очень тяжелым для Топурии. Да и Усману начать в UFС с этого поединка будет непросто. Но я бы точно хотел увидеть его», — добавил он.

Ранее в четверг ТАСС со ссылкой на источник сообщил, что Нурмагомедов и все участники драки с Двалишвили более 12 часов находятся под стражей в Абу-Даби.