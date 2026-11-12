Волков — о потасовке Нурмагомедова и Двалишвили: «Худшее, что может быть, — драка на улице под камерами»

Второй номер рейтинга тяжелого дивизиона UFC Александр Волков прокомментировал потасовку между Усманом Нурмагомедовым и Мерабом Двалишвили, которая произошла 11 ноября в холле одного из отелей в Абу-Даби.

«В целом осуждаю драки на улице. Считаю, что худшее, что может быть, — драка на улице под камерами. Если ты хочешь с кем-то поговорить, вызвать на бой или выяснить отношения, в мое время, по крайней мере в моем окружении, мы просто подходили, подтягивали человека на улицу и разговаривали с ним там. Но не в том месте, где тебя могут как минимум сразу разнять, где все это будет записано. Потому что нападающий в таком случае всегда будет в минусе, то есть непонятна цель всего этого движения», — сказал Волков в видео, опубликованном в соцсетях.

Волков на этой неделе находится в Нью-Йорке, где 15 ноября пройдет турнир UFC 334.

Ранее в сети появилось видео потасовки Нурмагомедова и Двалишвили в холле отеля в Абу-Даби. До этого грузин опубликовал обращение с окровавленным лицом и заявил, что Усман Нурмагомедов и его окружение напали на него и его товарища со спины. Двалишвили также утверждал, что среди участников конфликта был Умар Нурмагомедов.

35-летний Двалишвили одержал 21 победу и потерпел шесть поражений в ММА. Он был чемпионом UFC в легчайшем весе и трижды защитил титул. 28-летний Усман Нурмагомедов остается непобежденным в профессиональных ММА — 22 победы и один бой, признанный несостоявшимся. Россиянин является чемпионом PFL в легком весе.

14 ноября Двалишвили должен провести схватку с Марлоном Мораесом на турнире Real American Freestyle в Абу-Даби. Информации об отмене поединка после произошедшего не поступало.