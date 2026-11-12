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Волков отправился в Нью-Йорк на турнир UFC 334: «Посмотрим, с кем я буду драться следующим»

Евгений Козинов
Корреспондент

Российский боец Александр Волков отправился на турнир UFC 334, где в главном бою подерутся американец Джош Хокит и француз Сирил Ган.

«Ребята, всем привет. Я в аэропорту Лас-Вегаса сейчас. Лечу в Нью-Йорк. Буду на этих выходных смотреть, как будет проходить бой между Хокетом и Ганом. Посмотрим, с кем я буду драться следующим», — сказал Волков в видео, опубликованном пресс-службой UFC.

Турнир UFC 334 пройдет в ночь на 15 ноября в Нью-Йорке. Волков занимает второе место в рейтинге тяжеловесов организации.

Ган и Волков дважды встречались в октагоне. В июне 2021 года француз победил единогласным решением судей, а в декабре 2024-го — раздельным. После второго поражения от Гана россиянин одержал три победы подряд.

В последнем поединке 24 октября на турнире UFC 333 в Абу-Даби Волков единогласным решением судей победил соотечественника Ризвана Куниева.

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