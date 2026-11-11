Подругин рассказал, что терял сознание при сгонке веса перед боями: «Падал от обезвоживания»

Непобежденный российский боец ММА Иван Подругин в интервью «СЭ» рассказал о решении перейти из полусредней весовой категории в среднюю. По словам 25-летнего спортсмена, перед предыдущими поединками ему приходилось сталкиваться с потерей сознания из-за обезвоживания.

— Ты рассказывал, что на первые поединки по панкратиону выходил невыспавшимся, не мог полноценно настроиться. Помнишь те ощущения?

— Да, наверное, это был опыт, который мне необходимо было получить. Я не знал, как правильно гонять вес. Для меня тогда даже два килограмма скинуть было целым испытанием. Не знал, как восстанавливаться. Мог после взвешивания наесться шоколада, на следующий день выйти на бой, а у меня живот болит.

Все это прекрасно помню. Благодаря тому опыту сейчас картина совершенно другая. За год, пока у меня не было боев, очень хорошо разобрался в питании, изучил свой организм, понял, как правильно гонять вес, соблюдать диету. Все это закладывалось еще тогда, в панкратионе, с детства.

— Ты говорил, что не видишь в UFC бойцов, которые могли бы создать тебе проблемы. Но полусредний вес, до 77 кг, сейчас один из самых конкурентных. Например, Иэн Мачадо Гэрри недавно дрался с Исламом Махачевым. Видишь, как его можно победить?

— Сразу внесу поправку: в 77 кг вы меня, скорее всего, больше никогда не увидите. Теперь буду драться в 84 кг. Организм растет, вес очень сильно увеличивается. И даже Иэн Гэрри не составил бы мне конкуренции. У него такая тонкая шея! Думаю, сразу бы оторвал ее в первом раунде. Теперь будем драться в 84 кг. Я активно набираю физическую силу, работаю над этим.

Последние бои в 77 кг, с Бутенко и до этого с Имамом Ибрагимовым, дались мне очень тяжело. В последние дни перед боями я терял сознание, падал от обезвоживания. Не мог нормально восстановиться и выходил в клетку как вареная редиска. А сейчас, когда подрался в промежуточном весе до 82 кг, чувствовал себя просто идеально. Максимально хорошо.

Мой вес доходит до 95 кг. Куда мне уже гонять до 77? Очень тяжело. Поэтому мы с менеджером приняли решение, что в LFA будем выступать в 84 кг. И если получится попасть в Contender Series, то тоже в среднем весе.

Предыдущий профессиональный поединок Подругин провел 16 августа 2025 года на турнире Ural FC 10 против Александра Бутенко. Россиянин победил единогласным решением судей. В феврале того же года он заставил сдаться Имама Ибрагимова удушающим приемом в третьем раунде на RCC Intro 35.