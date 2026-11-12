Макгрегор отреагировал на потасовку в Абу-Даби с участием Нурмагомедова и Двалишвили репостом с хештегом #конорбылправ

Экс-чемпион UFC Конор Макгрегор на своей странице в соцсети X отреагировал на потасовку в Абу-Даби с участием россиянина Усмана Нурмагомедова и грузина Мераба Двалишвили.

Инцидент произошел в лобби отеля «Хилтон», где Двалишвили в среду вечером давал интервью пресс-службе RAF перед схваткой с Марлоном Мораесом, запланированной на 14 ноября. Усман нанес грузину пощечину, после чего в столкновение включились другие люди с обеих сторон, и завязалась потасовка.

Макгрегор в ответ на это без дополнительных комментариев репостнул свое старое сообщение с хештегом #конорбылправ.

Эта фраза является отсылкой к словам ирландца, который, по сообщениям СМИ, неоднократно публично заявлял, что дагестанцы и особенно члены команд Хабиба Нурмагомедова, по его мнению, склонны к лицемерию и подлым поступкам. Оценочная характеристика в этих словах принадлежит самому Макгрегору.

Позднее Макгрегор поблагодарил фанатов за то, что хештеги #конорбылправ и #конорвсегдабылправ вышли в тренды соцсети X.

Ранее в четверг ТАСС со ссылкой на источник сообщил, что Нурмагомедов и все участники драки с Двалишвили более 12 часов находятся под стражей в Абу-Даби.