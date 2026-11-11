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Топурия опубликовал видео драки Двалишвили с людьми из окружения Нурмагомедовых, но затем удалил

Антон Роговский
Драка с участием Мераба Двалишвили и Усмана Нурмагомедова.
Фото Скриншот видео

Бывший чемпион UFC Илия Топурия опубликовал видеозапись массовой драки в Абу-Даби, после которой Мераб Двалишвили обвинил Усмана Нурмагомедова и его окружение в нападении. Позднее Топурия удалил публикацию.

На 37-секундной записи, которую сохранило издание MMA Fighting, группа людей подходит к Двалишвили со спины. После короткого разговора один из мужчин наносит удар грузинскому бойцу, начинается потасовка. В ходе конфликта один из участников оказывается на полу. При этом по видеозаписи нельзя достоверно установить личности всех участников драки.

Ранее Двалишвили опубликовал в соцсетях обращение с окровавленным лицом. Боец заявил, что инцидент произошел в холле отеля, когда он давал интервью для борцовской лиги Real American Freestyle (RAF). По утверждению грузина, Усман Нурмагомедов и его друзья напали на него и товарища со спины. Мераб также назвал среди участников конфликта Умара Нурмагомедова.

«Что вы за бойцы? Какие мужчины так поступают? Если хотите подраться, давайте сделаем это по-честному», — заявил Двалишвили.

Боец утверждает, что нападавшие имели значительное численное преимущество и продолжали наносить удары, когда охрана удерживала его. При этом он заверил, что с ним все в порядке.

14 ноября Двалишвили должен провести схватку с бразильцем Марлоном Мораесом на турнире RAF в Абу-Даби. Информации об отмене выступления после произошедшего не поступало.

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Илия Топурия
Мераб Двалишвили
Усман Нурмагомедов
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