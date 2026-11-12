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Десять человек задержаны после драки с участием Усмана Нурмагомедова и Двалишвили

Десять человек задержаны после драки с участием Усмана Нурмагомедова и Двалишвили

Сергей Ярошенко

Полиция Абу-Даби задержала десять человек после драки с участием российского бойца ММА Усмана Нурмагомедова и бывшего чемпиона UFC в легчайшем весе Мераба Двалишвили, сообщает ТАСС.

По информации источника, в отношении задержанных проводятся правовые процедуры.

11 ноября в лобби отеля «Хилтон» в Абу-Даби (ОАЭ) между Нурмагомедовым и Двалишвили произошла драка. В тот момент грузин давал интервью пресс-службе RAF. Позже в лобби появился Усман с друзьями. Россиянин нанес Двалишвили пощечину, после чего в столкновение включились другие люди с обеих сторон, и завязалась потасовка. После конфликта Двалишвили продемонстрировал повреждения на лице.

В январе 2025 года Двалишвили победил Умара Нурмагомедова, родного брата Усмана, и защитил титул чемпиона UFC в легчайшем весе. На данный момент чемпионским поясом владеет россиянин Петр Ян, которому Двалишвили уступил в двух последних поединках.

Скриншот драки Мераба Двалишвили и&nbsp;Усмана Нурмагомедова.Драка Двалишвили и Нурмагомедова — детали: 4 на 2, что грозит Усману, медиауспех друга Мераба

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Мераб Двалишвили
Усман Нурмагомедов
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