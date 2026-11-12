Десять человек задержаны после драки с участием Усмана Нурмагомедова и Двалишвили

Полиция Абу-Даби задержала десять человек после драки с участием российского бойца ММА Усмана Нурмагомедова и бывшего чемпиона UFC в легчайшем весе Мераба Двалишвили, сообщает ТАСС.

По информации источника, в отношении задержанных проводятся правовые процедуры.

11 ноября в лобби отеля «Хилтон» в Абу-Даби (ОАЭ) между Нурмагомедовым и Двалишвили произошла драка. В тот момент грузин давал интервью пресс-службе RAF. Позже в лобби появился Усман с друзьями. Россиянин нанес Двалишвили пощечину, после чего в столкновение включились другие люди с обеих сторон, и завязалась потасовка. После конфликта Двалишвили продемонстрировал повреждения на лице.

В январе 2025 года Двалишвили победил Умара Нурмагомедова, родного брата Усмана, и защитил титул чемпиона UFC в легчайшем весе. На данный момент чемпионским поясом владеет россиянин Петр Ян, которому Двалишвили уступил в двух последних поединках.