Азизян встал на сторону Нурмагомедова в конфликте с Двалишвили: «Усман красавчик!»

Основатель клуба Gor MMA и тренер Гор Азизян поддержал российского бойца Усмана Нурмагомедова и его команду после инцидента с грузином Мерабом Двалишвили в Абу-Даби (ОАЭ).

11 ноября в лобби отеля «Хилтон» между Нурмагомедовым и Двалишвили произошла драка. В тот момент грузин давал интервью пресс-службе RAF. Позже в лобби появился Усман с друзьями. Россиянин нанес Двалишвили пощечину, после чего в столкновение включились другие люди с обеих сторон, и завязалась потасовка.

«Какой привет, такой ответ! Был бы рядом, тоже пару раз дал бы. Мераб, ты тронул честь 145 млн человек! Перестань болтать про политику, страну, про флаг! У тебя столько нет знаний и мозгов! Усман красавчик! И все остальные тоже!» — сказал Азизян на видео в своих соцсетях.

14 ноября в Абу-Даби пройдет турнир Real American Freestyle, где Двалишвили должен провести схватку с Марлоном Мораесом.