Коста — о потасовке с участием Нурмагомедова и Двалишвили: «Нападение группой — это самое трусливое, что можно сделать»

Боец UFC Паулу Коста отреагировал на потасовку в Абу-Даби с участием россиянина Усмана Нурмагомедова и грузина Мераба Двалишвили.

Инцидент произошел в лобби отеля «Хилтон», где Двалишвили в среду вечером давал интервью пресс-службе RAF перед схваткой с Марлоном Мораесом, запланированной на 14 ноября. Усман нанес грузину пощечину, после чего в столкновение включились другие люди с обеих сторон, и завязалась потасовка.

«Я уже видел подобное. Мужчины не атакуют 1-2 человек целой группой. Если ты всегда ходишь в окружении других мужчин, то это многое о тебе говорит. Настоящий мужчина ходит один или с девушкой. Такие люди никогда не выясняют отношения один-на-один. А нападение группой — это самое трусливое, что можно сделать.

2-3 года в тюрьме и забыть», — написал Коста в соцсетях.

Последняя фраза Косты является отсылкой к высказыванию Ислама Махачева о том, что желающих улучшить свои навыки борьбы нужно отправлять в Дагестан на 2-3 года.