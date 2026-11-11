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Руководство ACA планирует освободить от контрактов около 50 бойцов

Дмитрий Сомов

Руководство лиги смешанных единоборств ACA приняло решение пересмотреть состав бойцов и освободить от контрактных обязательств около 50 спортсменов, сообщил заместитель председателя правительства Чечни, министр по физической культуре и спорту Ахмат Кадыров по итогам встречи с президентом промоушена Магомедом Бибулатовым.

«Руководством ACA принято решение пересмотреть состав бойцов, освободив от контрактных обязательств порядка 50 спортсменов», — написал Кадыров в своем Telegram-канале.

При пересмотре состава будут учитываться спортивные результаты, зрелищность боев, профессиональная дисциплина, соблюдение весового режима и участие бойцов в продвижении турниров. Освободившиеся позиции лига планирует предоставить перспективным спортсменам. Фамилии бойцов, с которыми могут расторгнуть контракты, пока не названы.

По информации Кадырова, в 2026 году ACA провела 12 номерных турниров, еще два запланированы до конца декабря. Промоушен также рассматривает проведение соревнований на Ближнем Востоке и развитие сотрудничества с японской лигой Rizin.

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