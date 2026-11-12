Юрист из ОАЭ допустил 6-8 месяцев заключения для Нурмагомедова и Двалишвили за драку в Абу-Даби

Юридический эксперт компании Dr Sarhan Almuani Advocates из ОАЭ Анна Макаренко оценила последствия потасовки в Абу-Даби с участием бойцов ММА: чемпиона PFL Усмана Нурмагомедова и экс-чемпиона UFC Мераба Двалишвили.

11 ноября в лобби отеля «Хилтон» между Нурмагомедовым и Двалишвили произошла драка. В тот момент грузин давал интервью пресс-службе RAF. Позже в лобби появился Усман с друзьями. Россиянин нанес Двалишвили пощечину, после чего в столкновение включились другие люди с обеих сторон, и завязалась потасовка.

После конфликта Двалишвили продемонстрировал повреждения на лице.

«Если речь идет о серьезных повреждениях здоровья, возможно тюремное заключение. Даже при наличии синяков наказание может составить несколько месяцев лишения свободы. Однако все индивидуально, поскольку необходимо понимать степень тяжести повреждений и последствия для пострадавшего.

Могут ли Нурмагомедову и Двалишвили запретить покидать ОАЭ на время расследования? Да, такая возможность существует, если в отношении них будут приняты соответствующие процессуальные решения. Участников конфликта могут задержать для выяснения обстоятельств. При полицейских участках существуют специальные помещения для задержанных. Это не тюрьма, но человек может находиться там до принятия дальнейшего решения.

Подобные уголовные дела могут длиться от шести до восьми месяцев. Соответственно, если участникам потасовки установят запрет на выезд, они могут быть вынуждены оставаться в ОАЭ на протяжении всего этого времени. Однако это не происходит автоматически и зависит от решений компетентных органов», — сказала Макаренко Sport24.

14 ноября в Абу-Даби пройдет турнир Real American Freestyle, где Двалишвили должен провести схватку с Марлоном Мораесом.