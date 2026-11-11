Бокс/ММА
UFC PFL ACA Бойцовский клуб РЕН ТВ Рейтинг лучших бойцов России
Профессиональный бокс
Любительский бокс
Другие единоборства
Олимпиада
Ушатайка
Уведомления
Главная
Бокс/ММА
ММА

Топурия назвал трусами участников драки с Двалишвили и пригрозил им последствиями

Антон Роговский
Момент драки.

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Илия Топурия резко отреагировал на драку с участием Мераба Двалишвили и людей из окружения российских бойцов Усмана и Умара Нурмагомедовых. Испано-грузинский спортсмен осудил произошедшее и заявил, что виновным придется ответить за свои действия.

«Вы кучка трусов, и вы ответите за то, что сделали. Вас можно считать кем угодно, но только не настоящими мужчинами», — написал Топурия в социальной сети X.

Публикация появилась 11 ноября после сообщений о массовой драке в одном из отелей Абу-Даби. Вместе с обращением Топурия разместил 37-секундную видеозапись конфликта.

На кадрах видно, как к Двалишвили подходит группа мужчин. После непродолжительного разговора один из них наносит удар грузинскому бойцу, затем начинается потасовка с участием нескольких человек. Впоследствии Топурия удалил публикацию, однако запись сохранило издание MMA Fighting.

Ранее Двалишвили обвинил Усмана Нурмагомедова и его окружение в нападении. По утверждению Мераба, конфликт произошел в холле отеля, когда он давал интервью перед турниром Real American Freestyle (RAF). Грузин заявил, что нападавшие имели численное преимущество и продолжали наносить удары после вмешательства охраны.

Топурия и Двалишвили поддерживают дружеские отношения. При этом опубликованная запись не позволяет достоверно установить личности всех участников драки и обстоятельства ее начала.

Двалишвили и Умар Нурмагомедов ранее встречались в UFC. В январе 2025 года грузин победил россиянина единогласным решением судей на турнире UFC 311. Впоследствии спортсмены неоднократно обменивались резкими заявлениями.

Мераб Двалишвили.«Они подошли сзади, словно змеи!» Мераб заявил, что его толпой избили бойцы из команды Хабиба

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Мераб Двалишвили
Умар Нурмагомедов
Усман Нурмагомедов
Читайте также
«Динамо» Минск: история, состав, тренерский штаб и расписание сезона-2026/27
Бывший волейболист сборной России Кимеров пропал в зоне СВО. Родные не могут связаться с ним почти три месяца
Заменим Норвегию? Сыграем «американским» составом? Пройдем группу на «технарях»? Что известно об участии России на МЧМ по хоккею
Популярное видео
Будущее КХЛ, потолок зарплат, доходы лиги: интервью Доброхвалова
Будущее КХЛ, потолок зарплат, доходы лиги: интервью Доброхвалова
«Динамо» отстранило Тамбиева. Разин разгромил «Спартак». Россия и МЧМ
«Динамо» отстранило Тамбиева. Разин разгромил «Спартак». Россия и МЧМ
«Монреаль» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Зенит» — «Ростов»: РПЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Ростов»: РПЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Оренбург»: РПЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Оренбург»: РПЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Акрон»: РПЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Акрон»: РПЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 14-й тур, видеообзор матча
Новые козни против молодежной сборной России
Новые козни против молодежной сборной России
Алина Лысенко: стала чемпионкой мира по велоспорту после ухода из фигурного катания
Алина Лысенко: стала чемпионкой мира по велоспорту после ухода из фигурного катания
«Велес» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Велес» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — ЦСКА: РПЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — ЦСКА: РПЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Родина»: РПЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Родина»: РПЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Динамо»: РПЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Динамо»: РПЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Рубин»: РПЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Рубин»: РПЛ, 14-й тур, видеообзор матча
Ничья «Зенита» и «Ростова», «Спартак» обыграл «Акрон»: видео
Ничья «Зенита» и «Ростова», «Спартак» обыграл «Акрон»: видео
«Спартак» Кс — «Нижний Новгород»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Нижний Новгород»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Ленинградец»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Ленинградец»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Волга»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Волга»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Сочи»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Сочи»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Текстильщик»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Текстильщик»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
Главный тренер «Динамо» Тамбиев поругался с болельщиками
Главный тренер «Динамо» Тамбиев поругался с болельщиками
«Миннесота» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Лос-Анджелес» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Лос-Анджелес» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Краснодар» победил ЦСКА, «Динамо» обыграло «Факел»: видео
«Краснодар» победил ЦСКА, «Динамо» обыграло «Факел»: видео
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Двалишвили рассказал о состоянии 21-летнего борца после драки с Нурмагомедовыми
Новости
RSS RSS
Все новости