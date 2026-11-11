Топурия назвал трусами участников драки с Двалишвили и пригрозил им последствиями

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Илия Топурия резко отреагировал на драку с участием Мераба Двалишвили и людей из окружения российских бойцов Усмана и Умара Нурмагомедовых. Испано-грузинский спортсмен осудил произошедшее и заявил, что виновным придется ответить за свои действия.

«Вы кучка трусов, и вы ответите за то, что сделали. Вас можно считать кем угодно, но только не настоящими мужчинами», — написал Топурия в социальной сети X.

Публикация появилась 11 ноября после сообщений о массовой драке в одном из отелей Абу-Даби. Вместе с обращением Топурия разместил 37-секундную видеозапись конфликта.

На кадрах видно, как к Двалишвили подходит группа мужчин. После непродолжительного разговора один из них наносит удар грузинскому бойцу, затем начинается потасовка с участием нескольких человек. Впоследствии Топурия удалил публикацию, однако запись сохранило издание MMA Fighting.

Ранее Двалишвили обвинил Усмана Нурмагомедова и его окружение в нападении. По утверждению Мераба, конфликт произошел в холле отеля, когда он давал интервью перед турниром Real American Freestyle (RAF). Грузин заявил, что нападавшие имели численное преимущество и продолжали наносить удары после вмешательства охраны.

Топурия и Двалишвили поддерживают дружеские отношения. При этом опубликованная запись не позволяет достоверно установить личности всех участников драки и обстоятельства ее начала.

Двалишвили и Умар Нурмагомедов ранее встречались в UFC. В январе 2025 года грузин победил россиянина единогласным решением судей на турнире UFC 311. Впоследствии спортсмены неоднократно обменивались резкими заявлениями.