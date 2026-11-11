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Мойкано — о потасовке Нурмагомедова и Двалишвили: «Это позор для спорта»

Игнат Заздравин
Корреспондент

Бразильский боец UFC Ренато Мойкано прокомментировал потасовку между чемпионом PFL в легком весе Усманом Нурмагомедовым и бывшим чемпионом UFC Мерабом Двалишвили в Абу-Даби. Он осудил произошедшее и заявил, что участники конфликта должны понести наказание.

«Когда к тебе подходят и исподтишка наносят удар, а сзади приближаются еще люди... Так нельзя, брат. Именно по этим и другим причинам я хожу в США только с оружием. Если бы кто-нибудь так поступил, я бы защищался.

Ты не должен драться на улице. Ты не должен ввязываться в уличные драки. Ты с ребенком, ты с женой, подходит такой тип, дает тебе пощечину, бьет тебя — у тебя есть полное право защищаться. Как один человек защитится от десятерых? Это невозможно», — сказал Мойкано.

Бразилец назвал произошедшее «позором для спорта» и подчеркнул, что подобные инциденты могут иметь последствия не только для участников конфликта.

«Нужно контролировать себя. Это ставит под угрозу весь спорт. Это мешает зарабатывать. Марлон Мораес прилетел туда на схватку с Мерабом, он работает полицейским. Он оставил работу, прилетел, и теперь его схватка может отмениться, он потеряет деньги. Такое нужно наказывать. Я это осуждаю», — добавил Мойкано.

Ранее в сети появилось видео потасовки Нурмагомедова и Двалишвили в холле отеля в Абу-Даби. До этого грузин опубликовал обращение с окровавленным лицом и заявил, что Усман Нурмагомедов и его окружение напали на него и его товарища со спины. Двалишвили также утверждал, что среди участников конфликта был Умар Нурмагомедов.

35-летний Двалишвили одержал 21 победу и потерпел шесть поражений в ММА. Он был чемпионом UFC в легчайшем весе и трижды защитил титул. 28-летний Усман Нурмагомедов остается непобежденным в профессиональных ММА — 22 победы и один бой, признанный несостоявшимся. Россиянин является чемпионом PFL в легком весе.

14 ноября Двалишвили должен провести схватку с Марлоном Мораесом на турнире Real American Freestyle в Абу-Даби. Информации об отмене поединка после произошедшего не поступало.

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Тактаров считает, что потасовка между Нурмагомедовым и Двалишвили была постановочной
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