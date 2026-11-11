Тактаров считает, что потасовка между Нурмагомедовым и Двалишвили была постановочной

Победитель турнира UFC 6 Олег Тактаров в разговоре с «СЭ» прокомментировал произошедшую потасовку бывшего чемпиона UFC в легчайшем весе грузина Мераба Двалишвили с российским бойцом, чемпионом PFL в легком весе Усманом Нурмагомедовым и его командой в Абу-Даби. Двалишвили опубликовал в соцсетях видео с окровавленным лицом.

«Несколько раз пересмотрел, но так и не понял это видео. У меня есть сомнения, что это реальность, а не постановочный бой. Такое чувство, что они решили пойти по стопам противостояния Хабиба и Конора. Как раз сейчас подписывается новый игрок в лице Усмана. Мерабу тоже хочется не быть вторых позициях после проигрыша Петру Яну. Грузину тоже как-то нужно подогревать свою популярность. У меня смутные сомнения насчет реальности этого видео. И в кино, и в боях разбираюсь, но ничего не понял. С точки зрения разогрева их боя лучше придумаешь. Но если окажется, что это их массовая постановка по следам Хабиба и Конора, то тогда не настолько талантливо получилось: пощечина из фильмов про гусаров, большое количество камер, много людей. Хорошо, что дагестанцы дружат с грузинами — живут на одних горах, лишь на разных склонах. Ничего плохого в этом нет», — сказал Тактаров «СЭ».

Двалишвили одержал 21 победу и потерпел шесть поражений в ММА. Грузин завоевал пояс UFC в легчайшем весе в 2024 году, после чего трижды защитил титул — в боях с Умаром Нурмагомедовым, Шоном О'Мэлли и Кори Сэндхагеном. В декабре 2025 года он уступил чемпионский пояс Петру Яну, а 24 октября 2026-го снова проиграл россиянину единогласным решением судей в титульном поединке на UFC 333 в Абу-Даби.

28-летний Усман Нурмагомедов остается непобежденным в профессиональных ММА — 22 победы при одном бое, признанном несостоявшимся. Россиянин является чемпионом PFL в легком весе, его рекорд в организации составляет 4-0. В последнем поединке 31 июля Нурмагомедов нокаутировал Арчи Колгана в первом раунде и защитил чемпионский титул.