Полиция Абу-Даби передала в прокуратуру дела восьми участников драки с Нурмагомедовым и Двалишвили

Полиция Абу-Даби направила в прокуратуру дела восьми человек, задержанных после драки возле одной из гостиниц эмирата.

«Полиция Абу-Даби подтвердила свое намерение поддерживать безопасность и общественный порядок, а также решительно реагировать на действия, которые подрывают безопасность, подвергают угрозе третьи лица», — говорится в сообщении ведомства в соцсети.

По данным правоохранительных органов ОАЭ, причиной конфликта стали разногласия, возникшие ранее. Прибывшие на место полицейские задержали восьмерых участников драки, а также двух человек, снимавших происходящее на видео.

11 ноября в лобби отеля «Хилтон» в Абу-Даби (ОАЭ) между бойцами UFC Усманом Нурмагомедовым и Мерабом Двалишвили произошла драка. В тот момент грузин давал интервью пресс-службе RAF. Позже в лобби появился Усман с друзьями. Россиянин нанес Двалишвили пощечину, после чего в столкновение включились другие люди с обеих сторон, и завязалась потасовка. После конфликта Двалишвили продемонстрировал повреждения на лице.

В январе 2025 года Двалишвили победил Умара Нурмагомедова, родного брата Усмана, и защитил чемпионский титул UFC. Сейчас поясом в легчайшей весовой категории владеет россиянин Петр Ян, которому Двалишвили проиграл два последних поединка.