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ESPN опубликовал хайлайты Порье перед боем с Хабибом. Видео

02:27
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ESPN в Twitter опубликовал нарезку с лучшими моментами из боев Дастина Порье. 7 сентября американец сразится с россиянином Хабибом Нурмагомедовым.

«Дастин «The Daimond» Порье здесь, чтобы сражаться с Хабибом, а не говорить», — гласит текст сообщения.

Бой между Хабибом Нурмагомедовым и Дастином Порье пройдет в Абу-Даби. Его победитель затем может сразиться с Тони Фергюсоном.

«СЭ» проведет прямую трансляцию боя Хабиб Нурмагомедов — Дастин Порье.

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Материалы сюжета: Хабиб Нурмагомедов – Дастин Порье: главный бой UFC 242




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