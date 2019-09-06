ESPN опубликовал хайлайты Порье перед боем с Хабибом. Видео
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ESPN в Twitter опубликовал нарезку с лучшими моментами из боев Дастина Порье. 7 сентября американец сразится с россиянином Хабибом Нурмагомедовым.
«Дастин «The Daimond» Порье здесь, чтобы сражаться с Хабибом, а не говорить», — гласит текст сообщения.
The Diamond @DustinPoirier is here to fight Khabib, not talk ? #UFC242 on ESPN+ ?? https://t.co/IO0p1O6I8t pic.twitter.com/ncMzEMLbwY— ESPN (@espn) September 5, 2019
Бой между Хабибом Нурмагомедовым и Дастином Порье пройдет в Абу-Даби. Его победитель затем может сразиться с Тони Фергюсоном.
«СЭ» проведет прямую трансляцию боя Хабиб Нурмагомедов — Дастин Порье.
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