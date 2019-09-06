ESPN опубликовал хайлайты Порье перед боем с Хабибом. Видео

ESPN в Twitter опубликовал нарезку с лучшими моментами из боев Дастина Порье. 7 сентября американец сразится с россиянином Хабибом Нурмагомедовым.

«Дастин «The Daimond» Порье здесь, чтобы сражаться с Хабибом, а не говорить», — гласит текст сообщения.

Бой между Хабибом Нурмагомедовым и Дастином Порье пройдет в Абу-Даби. Его победитель затем может сразиться с Тони Фергюсоном.

«СЭ» проведет прямую трансляцию боя Хабиб Нурмагомедов — Дастин Порье.